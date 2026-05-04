Оперират Тодор Неделев заради тежка травма

Капитанът на "Ботев" (Пловдив) Тодор Неделев е със скъсана предна кръстна връзка на коляното, съобщиха от футболния клуб след направения днес ядрено-магнитен резонанс на полузащитника.

Неделев получи тежка травма в края на първото полувреме на градското дерби с "Локомотив" в неделя и бе принудително заменен.

Опитният халф ще се подложи на операция, която се очаква да бъде извършена в следващите дни.

Контузията на капитана на „канарчетата" е на същото коляно, на което той претърпя хирургическа интервенция в края на 2020 година.

Възстановяването от подобен вид травма трае поне половин година, а понякога и повече.

"ПФК "Ботев" (Пловдив) застава изцяло зад един от футболистите, донесли най-много радост на „жълто-черната" публика. Неделев е жива легенда на клуба и се нуждае от подкрепата на цялата „жълто-черна" общност.

Тоше, ние сме зад теб! Вярваме, че ще се завърнеш отново на терена и ще продължиш да радваш хилядите „жълто-черни" привърженици с магичните си изяви с любимия екип", написаха от клуба.