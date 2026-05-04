"Левски" почете Гунди

Новият шампион на България "Левски" почете легендата Георги Аспарухов по случай 83 години от рождението му.

Ръководството на клуба в лицето на изпълнителния директор Даниел Боримиров, членът на УС Галина Костова и административният директор Райко Якимов, капитанът на представителния тим Георги Костадинов, директорът на Академия Левски Елин Топузаков, координаторът на Детско-юношеската школа Божидар Искренов, както и таланти от школата поднесоха венци и цветя в чест на непрежалимата "синя" деветка.

През изминалия уикенд "Левски" спечели 27-ата си титла от българското първенство по футбол, след като се наложи с 1:0 срещу преследвача ЦСКА 1948. Тази събота "сините" ще получат трофея в мача си с "Лудогорец".