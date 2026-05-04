Мъри Стоилов: За "Гьозтепе" идва най-важният мач през пролетта

Треньорът на турския елитен "Гьозтепе" Станимир Стоилов предупреди, че идващата среща с "Газиантеп" от 33-ия кръг най-важната за тима му през пролетта.

Момчетата на Мъри са на 5-ото място с 52 точки, което дава квота за Европа, ако "Табзон" или "Бешикташ" вземат купата.

На 9 май от "Гьозтепе" приема "Газиантеп"

„Най-важното е да продължим да преследваме мечтата си. Предстои ни много важен мач, труден мач. Ще дадем всичко от себе си в този мач. Ще продължим да се борим докрай. Ще видим какво ще се случи накрая. Ще продължим да преследваме мечтата си до самия край", отсече Мъри.