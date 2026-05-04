СА-МВР е шампион на България по плажен футбол

На 2 и 3 май 2026 г. в Бургас се проведе финалният кръг от Националната лига по плажен футбол, с който бе сложен край на започналото през 2025 година първенство.

В заключителната фаза участие взеха четири отбора, които трябваше да излъчат крайното класиране след полуфинални срещи и двубои за разпределение на местата.

Отборът на МФК Спартак (Варна) не се яви за полуфиналния си двубой срещу Лукойл (Бургас), което класира директно домакините на финала.

В другия полуфинал тимът на СА-МВР се наложи категорично с 5:1 над Бароко (София), осигурявайки си място в битката за титлата.

Срещата за трето и четвърто място също не се проведе поради неявяване на отбора от Варна, което остави крайното класиране частично предопределено.

В големия финал СА-МВР победи Лукойл (Бургас) с резултат 10:5. Така столичният тим стана шампион на Националната лига по плажен футбол за 2025 година.

Крайно класиране:

СА-МВР

Лукойл (Бургас)

Бароко (София)

Индивидуални награди:

Най-добър вратар: Костадин Иванов (СА-МВР)

Голмайстор: Филип Филипов (СА-МВР)

Най-полезен състезател (MVP): Мартин Несторов (СА-МВР)