"Левски" пуска утре билетите за мача, след който ще вдигне титлата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Билетите за двубоя на "Левски" от 3-тия кръг на плейофите в Първа лига срещу „Лудогорец", след който "сините" ще бъде наградени със златните медали и титлата за шампион за сезон 2025/26, ще бъдат пуснати в продажба утре в 10,00 ч.

Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба, като ще бъдат налични на касата пред сектор "А" на стадион „Георги Аспарухов", в мрежата на Eventim и онлайн.

В събота, 9 май билети ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор А и от 13:00 часа на тези на улица „Тодорини кукли" и на арката пред Сектор „А".

В деня на срещата билети няма да се продават в официалния магазин на клуба.

Цени на билетите:

Сектор А, VIP: 51.13 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Ложи 2 и 3: 23.52 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блок 1914: 20.45 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 1 и 2: 16.87 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 3 и 4: 13.80 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 5, 6, 7 и 8: 11.76 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б: 7.16 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В: 10.23 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Г: 7.16 €

*Към цената на билета е добавена административна такса от 1.02 €.

Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион „Георги Аспарухов".