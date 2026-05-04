Нов фаворит за треньор на "Реал"

Мениджърът на английския "Астън Вила" - испанецът Унай Емери, е новият фаворит за треньорския пост в (Реал), който се овакантява в края на сезона с тръгване на Алваро Арбеола.
Това твърди talksport.
Емери работи успешно във Висшата лига начело на бирмингамци, но може да се завърне в родината си още лятото, пише изданието.
Емери е водил "Виляреал", "Валенсия", "Севиля и "Алмерия" в родината си.
Със "Севиля" и "Виляреал" той спечели общо 4 трофея от Лига Европа.
В Англия е била начело и на "Арсенал", а също така е работил в ПСЖ.