Световният ни шампион Иван Иванов влезе в основната схема в Сабадел

Иван Иванов Снимка: БФТенис

Националите ни по тенис Иван Иванов (световен шампион за юноши за миналата година) и Илиян Радулов се класираха за основната схема на турнира на клей в Сабадел (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставеният под №1 в схемата на квалификациите Иван Иванов победи във втория кръг с 6:2, 6:3 представителя на домакините Матео Алварес Сармиенто. Срещата продължи 80 минути.

17-годишният Иванов направи два пробива, за да спечели първия сет, а във втория поведе с 4:1 по пътя към крайната победа. В първия кръг на квалификациите Иванов се наложи с 6:3, 6:4 над Бенхамин Перес Мора (Чили), а на старта на основната схема той ще играе срещу седмия поставен Жофри Бланкано (Франция).

Поставеният под №4 в пресявките Илиян Радулов спечели във втория кръг с 6:2, 6:2 срещу Аарън Самсън (Индия) за час и 12 минути игра.

20-годишният Радулов поведе с по 4:0 и в двата сета и нямаше проблем да стигне до убедителната победа. Той елиминира с 6:1, 6:2 Марк Рос Месас (Испания) на старта на квалификациите, а първият му съперник в основната схема ще бъде поставеният под №5 Робен Бертран (Франция).

