“Атлетико” на Чоло с близо милиард приход от Шампионската лига

Откакто Диего Симеоне пое “Атлетико” (Мадрид), столичният тим е генерирал приход от 935,6 милиона евро само в Шампионската лига. Аржентинецът е начело на тима от 2011 г. В това число иначе влизат пари от наградния фонд, както и тв правата.

Воденият от Чоло Симеоне отбор може да прибави към тази сума още 18,5 млн. За целта обаче “Атлетико” трябва да елиминира “Арсенал” в 1/2-финалите на турнира на богатите. Реваншът в Лондон е тази вечер, а първият мач в испанската столица завърши без победител - 1:1.

Мениджърът на “Арсенал” Микел Артета отново има проблеми преди мача с мадридчани. Каре от играчи на лидера във Висшата лига са под въпрос за срещата. Това са Мартин Йодегор, Юриен Тимбър, Микел Мерино и Кай Хаверц. Трябва да се отбележи, че нито един от последните трима играчи не участва при равенството на “Арсенал” на “Рияд Метрополитано”. Само Мартин Йодегор игра 57 минути, преди да бъде заменен от Езе.

