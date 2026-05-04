“Лудогорец” с два антирекорда у нас

За първи разградчани допускат 6 загуби в елита за един сезон

Настоящият сезон за “Лудогорец” е най-слабият, откакто разградчани се появиха на картата на най-високото стъпало във футбола ни. И то не само защото за първи път отборът ще завърши кампания без отличие. Вече и статистиката сочи, че воденият от Пер-Матиас Хьогмо тим регистрира най-слабото си представяне. За първи тим, откакто “Лудогорец” влезе в елита (сезон 2011/2012), разградчани не са допуснали толкова много загуби, колкото през настоящата кампания. Досега най-много поражения клубът регистрира през сезон 2023/2024 - общо 5. Повечето от тях обаче бяха дошли, след като вече в Разград си бяха капарирали титлата.

След загубата 0:1 от ЦСКА в неделя пораженията през този сезон за бившия хегемон вече са 6. Което е най-лошото представяне на тима.

Иначе ЦСКА би за първи път “Лудогорец” в първенството след близо 5-годишна пауза. За последно “червените” спечелиха над доминиращия у нас тим на 20 декември 2021 г. отново с 1:0.

А още по-плачевно за 14-кратните шампиони може да стане в края на сезона, защото, както е тръгнало, “Лудогорец” за първи път може да изпусне и европейско участие. Защото разградчани вече 6 мача нямат победа у нас - за първенство и купа, което също е антирекорд за отбора. И ако тимът продължава в същия дух накрая, може да се бори в бараж, за да играе в третия по сила турнир на УЕФА - Лигата на конференциите.

“Ще направим всичко възможно да изглеждаме по различен начин през следващия сезон. До края имаме още доста мачове и ще опитаме да завоюваме второто място. Би било хубаво, ако спечелим директна квота за Лигата на конференциите.

“Очевидно трябва да си изпием горчивата чаша до дъното. Както сме се радвали 14 години на всички успехи, така трябва да бъдем достатъчно силни да понесем тежките моменти. Контузиите също бяха една от причините за моментното ни състояние, защото през почти цялата година не успяхме да разчитаме на основни играчи. За съжаление, тази година бройката на контузените е доста голяма.

Очакваме от спортно-техническия щаб да разберем причините за игровото състояние на “Лудогорец”.

Парадоксът е, че направихме едно страхотно представяне в Европа, с което напомнихме за най-добрите си години. Чакаме да получим един обективен анализ за това, което се случи. Не бих искал тук под въздействието на емоции да давам оценки. Ще обсъдим ситуацията, за да видим как да се върнем на победния път”, заяви изпълнителният директор на разградчани Ангел Петричев. Шефът на “Лудогорец” добави още, че неговият отбор ще направи шпалир на новия шампион на България - “Левски”.

Иначе добрата новина за ЦСКА освен победата е, че Бруно Жордао и Анжело Мартино си изчистиха картоните преди мача на годината за “червените” - финала за купата срещу “Локо” (Пд) на 20 май. За двамата чужденци това бе 9-о официално предупреждение, което значи, че ще пропуснат мачовете с ЦСКА 1948 от първенството и така ще бъдат налични за двубоя, който би осмислил кампанията на “армейците”.