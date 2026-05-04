Неделев може да спре с футбола

Тодор Неделев Снимки: "Ботев" (Пд)

Ужасна контузия може да сложи край на кариерата на Тодор Неделев. Капитанът на “Ботев” е със скъсана предна кръстна връзка на коляното след пловдивското дерби с “Локо”.

Контузията на бившия национал е на същото коляно, на което той претърпя операция в края на 2020-а година.

Възстановяването от тежката травма ще отнеме поне 7-8 месеца, а може и над година, като е много вероятно това да сложи и край на кариерата на 33-годишния футболист.

Това е поредна тежка травма за един от лидерите на “Ботев”. Освен двете споменати травми на коляното преди години Неделев едва оцеля след катастрофа на автобуса на националния ни отбор и тежка мозъчна операция.

