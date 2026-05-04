Пиян ученик псувал полицаи на дербито на "Лаута", наказаха го 2 години да не ходи по мачове

Казал им: "Глупаци, тъпаци, простаци"

17-годишен фен на "Локомотив" е наказан за 2 години да не посещава спортни мероприятия в страната и чужбина, след като вилнял на пловдивското дерби на 12 февруари т.г. Районният съд му е наложил и административно наказание 5 дни да престои в териториална структура на МВР.

В деня на двубоя 15 минути преди да започне мачът младежът влязъл във видимо нетрезво състояние на входа на трибуна "Бесика" на "Лаута". Служителите на реда му направили забележка и го приканили да напусне комплекса. Младежът се ядосал и започнал да ги обижда с думите: "Глупаци, тъпаци, простаци".

Униформените го тествали с дрегер и той отчел наличието на 2,10 промила алкохол.

Момчето е изразило съжалението си за случилото се, а магистратите са отчели като смекчаващи обстоятелства това, че той е ученик и има чисто съдебно минало.