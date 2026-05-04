Оперираха Десподов заради проблем, който го мъчи 1 г.

Кирил Десподов след операцията Снимка: ПАОК

Капитанът на българския национален тим Кирил Десподов претърпя операция на големия пръст на левия крак заради контузия, която го измъчва почти една година. Официалната страница на клубния му отбор ПАОК (Солун) публикува снимка на Десподов от болничната стая след преминалата интервенция.

Проблемът се превърна в хроничен, след като възпалението се отключи преди мача с Испания от Световните квалификации през септември миналата година, но се оказа с по-голяма давност. Няколко пъти Десподов опита да го отстрани с лечение, рехабилитация, инжектиране на силикон и медикаменти, но костицата на пръста така и не зарастваше.

Освен проблема с палеца на левия крак нападателят през сезона имаше травми на глезена, с мускулите и с гърба.

29-годишното крило, чийто договор с ПАОК е до следващото лято, завършва сезона с 30 участия, 5 гола и 4 асистенции във всички състезания в Гърция и в Европа.

