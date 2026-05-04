Племеници на Христо Марков с медали от мемориала "Григор Христов"

Атлетическият турнир в памет на големия български спортен журналист Григор Христов – Гришата се проведе за десети пореден път на 4 май на централния стадион на Национална спортна академия „Васил Левски" в София.

Точно на този ден Гришата щеше да навърши 90 години, а няколко десетки атлети на скок дължина и скок височина се състезаваха на атлетическия мемориал носещ неговото име.

Две от любимите му атлетки също бяха на стадиона – олимпийската, световна и европейска шампионка на троен скок Тереза Маринова и вицешампионката от олимпийските игри в Монреал 1976 на 800 м – Николина Щерева. Двете все още са и рекордьорки на България, а Маринова е на корицата на книгата посветена на 80-годишнината на българската атлетика „На „Царицата" с любов и признателност" – написана от Григор Христов през 2005-а година.

В скока на височина за жени победи многократната шампионка на многобой на България – Вивиан Кръстева ("Рилски атлет", Самоков) с резултат 1,62.

При девойките Карина Николаева ("Етър Академик", Велико Търново) спечели две победи на скок височина с 1,56 и на скок дължина с 5,06.

Янислав Илиев ("Спринт", Червен бряг) е шампион на турнира в скока на височина при мъжете с 1,90. Негови подгласници са братята близнаци Георги (1,83) и Даниел (1,80) Маркови - племеници на Атлета на столетието на България – Христо Марков – олимпийски, световен и европейски шампион на троен скок.

Виктор Мухчиев ("Тийм Клявков", Пловдив) е шампион на скок височина при юношите с 1,72.

Дългогодишната национална състезателка в спринта и скоковете Галина Николова ("Хеброс", Харманли) спечели скока на дължина с 5,78 при дебюта си в сезона на открито. Вивиан Кръстева взе втория си медал от състезанието с 5,37 и второ място.

В скока на дължина при мъжете шампион е Стефан Димитров ("Спринт", Червен бряг) – 6,25, а при юношите в тази дисциплина Георги Иванов ("Павел Павлов", Враца) – 5,72.