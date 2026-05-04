Жалък "Челси" продължи да копаe историческото дъно с 6-а загуба поред във Висшата лига

"Челси" продължи жалкото си представяне, записвайки за ново историческо дъно 6-а загуба поред във Висша лига.

В Лондон домакините отстъпиха с 1:3 срещу борещия се да не изпадне "Нотингам".

Така "Челси" се смънка 9-и с 48 точки и освен недостижимата вече Шампионска лига може да се сбогува и с Европа в оставащите 3 кръга. Последният с квота за него - 7-ият "Брентфорд", има 3 т. повече от "сините".

С успеха пък "Нотингам" (16-и) събра 42 т. и вече има 6 аванс пред първия под чертата за изпадащите "Уест Хем" (18-и).

Тайво Авоний (2, 52) и Игор Жезус (15) вкара за гостите на "Стамфорд Бридж".

Жоао Педро (90+3) се разписа почетно.