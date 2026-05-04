Желязков гради нов “Левски” начело с капитан Скримов

Велизар Маджаров

1844
Николай Желязков и Тодор Скримов

Старши треньорът на волейболния “Левски” Николай Желязков, който изведе “сините” до трета поредна шампионска титла, ще гради нов отбор за следващия сезон.

От досегашния състав със сигурност остават посрещачите Тодор Скримов и Гордан Люцканов плюс младоците, някои от които играха важна роля и в изминалата кампания.

Разпределителят Стоил Палев ще заиграе в Италия. Под въпрос е оставането на швейцарския диагонал Юлиан Вайзиг. Единодушно избраният за MVP на сезона Тодор Скримов ще е новият капитан на “Левски”.  Досегашният Светослав Гоцев, който официално сложи край на кариерата си след поредния шампионски триумф, ще остане като треньор в детско-юношеската школа на “синия” клуб.

“Продължаваме със същото темпо, с мисъл за настоящето, но и за бъдещето”, призна пред “24 часа” Николай Желязков, който има договор с клуба за още 2 години.

