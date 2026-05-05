"Сити" изкопчи 3:3 в 97-ата мин срещу "Евертън", "Арсенал" пак е близо до титлата в Англия

Снимка: Ройтерс

"Манчестър Сити" допусна гаф в гонитбата на лидера в Англия "Арсенал", който можеше и да е по-голям, но все пак в 97-ата мин стигна до 3:3 като гост на "Евертън" в последна среща от 35-ия кръг на Висшата лига.

Така "гражданите" изостават на 5 точки от лондончани. "Сити" обаче е с мач по-малко и до края може да събере максимум 83 точки. "Арсенал" в момента е със 76, а при  3 победи ще има 85.

Съответно "топчиите" държат всичко в своите ръце. При евентуални равни точки в крайното класиране головата разлика ще реши кой ще е по-напред. Сега тази на столичани е с 4 попадения по-добра. "Евертън" пък е 10-и в подреждането с 48 т.

Доку откри резултата за "Сити" в 43-ата мин.

Домакините обърнаха развоя на срещата чрез Тиерно Бари (68, 81) и Джейк О'Брайън (73).

Ерлинг Браут Холанд (83) намали изоставането на манчестърци, а отново Доку в 97-ата мин донесе ремито.

