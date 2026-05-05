Националът Лукас Петков за втори път №1 на кръга в II бундеслига, само още двама са го правили

Националът на България Лукас Петков продължава с буйната си пролет и е на път да помогне на “Елферсберг” да постигне голямата си мечта. А тя е за първи път в своята история (клубът е основан през 1907-а) да играе в Бундеслигата.

След ново избухване на Петков, включващо 2 гола и асистенция за погрома с 5:1 над прекия конкурент за изкачване в елита на Германия “Падерборн”, неговият тим е 2-и във Втора бундеслига 2 кръга преди края на сезона. Запазване на тази позиция ще означава директна квота за Бундеслигата.

Изявите на Лукас в мача срещу “Падерборн” накараха авторитетното издание “Кикер” да го обяви за играч на 32-ия кръг във Втора бундеслига. Дясното крило на “Елферсберг” съответно е и в идеалния отбор на кръга.

Показателно за това колко е силен сезонът на нашия национал (дядото на Петков е българин) е, че той за втори път става играч №1 на кръга.

Първият бе след победата с 3:1 над “Айнтрахт” (Брауншвайг). В 23-ия кръг 25-годишният флангови футболист също се разписа 2 пъти и подаде за гол.

До момента само още двама играчи са имали честта да бъдат №1 на кръга 2 пъти този сезон. Това са Никлас Хауптман (“Динамо”, Дрезден) и Натан Скютя (“Кайзерслаутерн”).

Петков натрупа 13 гола и 8 асистенции, като 11 от попаденията му са през II дял на кампанията.