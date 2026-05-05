Феновете на "Славия" искат оставката на Венцеслав ...

Феновете на "Славия" искат оставката на Венцеслав Стефанов утре

Снимка: Startphoto.bg

Феновете на “Славия” организират протест утре на домакинския мач срещу “Септември”, на който ще поискат оставките на дългогодишния президент Венцеслав Стефанов и старши треньора Ратко Достанич.

След оставането извън топ 8 на редовния сезон привържениците изляха негодуванието си срещу “белия” бос при ремито 1:1 с “Ботев” (Вр). Той се изнерви и тръгна да привиква фенове край оградата на сектора. На следващия ден Стефанов обяви, че продава “Славия”.

Това обаче реално няма как да стане, защото той само е представляващ дружеството. Мажоритарният дял е на кипърската офшорка “Електра Еротокриту”, която се свързва с бизнесмена Младен Михалев-Маджо. (24часа)

