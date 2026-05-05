Спортисти със синдром на Даун ще участват в откриването на Световната купа по спортна гимнастика във Варна

Емилиян Костадинов, Рамонола Сикандер и Радена Ангелова ще участват в официалното откриване на Световната Чалъндж купа по спортна гимнастика, която ще се проведе във Варна от 7 до 10 май, съобщава БТА.

Тримата състезатели от Федерацията по адаптирана физическа активност с президент Слав Петков ще излязат на подиума в Двореца на културата и спорта със специално подготвени съчетания, с които ще представят предстоящото Световно първенство за спортисти със синдром на Даун в София. Шампионатът ще се проведе от 13 до 19 юни и ще събере в българската столица над 400 спортисти от 40 държави, които ще се състезават в пет спорта - спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

Треньори на Емилиян Костадинов и Рамонола Сикандер са Иван Цветков, Даниел Алексиев и гл. ас. Здравко Куртев, а Радена Ангелова се подготвя под ръководството на Ирина Карчева.

Официалното откриване на Световната Чалъндж купа ще се състои в събота от 13.15 часа.