Много събития по пътя на Giro d'Italia у нас

Богата културна програма и разнообразни събития ще бъдат организирани в българските градове, през които ще преминат първите три етапа на Обиколката на Италия, едно от трите най-големи колоездачни състезания в света.

Началото на надпреварата - "Гранде Партенца", ще се състои през тази седмица в страната. Цялата страна ще отбележи най-мащабното спортно събитие, на което България някога е била домакин. По този повод в и около петте етапни градове, които ще приветстват колоната на Giro d'Italia, са планирани множество съпътстващи мероприятия, съобщава БТА.

На 6 май Бургас ще стане домакин на церемонията по представяне на отборите в 109-ото издание на легендарното състезание – на сцената на Летния театър от 18:00 часа. Входът е свободен, но за добрата организация на събитието се изисква билет. Онлайн пропуските и тези в Туристическия информационен център до Часовника са вече изчерпани. В деня на събитието, от 12:00 часа, безплатни билети ще се раздават на касата на Летния театър – до изчерпване на наличността.

Бургас има наситена културна програма в дните от 6 до 9 май, която включва празнична разходка до остров Света Анастасия, разнообразни вело приключения, концерти и културни мероприятия.

В Несебър 7 май е ден, изпълнен с колоездачен дух – Mini Giro Nesebar събира деца и младежи под мотото „Вълни и велосипеди", а вечерта ще завърши с концерт на рок легендите Б.Т.Р. На 8 май, преди официалния старт на първия етап в 13:50 часа от Северното пристанище, всички любители на колоезденето и бягането могат да се включат в любителски инициативи по трасето на Giro.

Велико Търново ще отпразнува и трите етапа с голям екран на паметника на Асеневци. На 9 май, когато е вторият етап на състезанието, преди пристигането на колоната в града ще има парад на фолклорни състави и джуниър бенд, детско колоездачно състезание „Giro di Tsarevets" и колоездачна обиколка по последните части на етапа с TarnovoRuns. За вечерта е организиран концерт с Торино и Пашата. На 10 май пък всички любители на колелото ще могат да се включат в шосейно и байк състезание за Купа Керека 2026 в село Керека.

Пловдив също посреща Джирото с редица събития. От 8 до 10 май Старият град оживява с Фестивал на виното и гурмето, а занаяти и изкуства намират своето място в Археологическия подлез. На 9 май Централният площад се превръща в загряващо парти с DJ, а на 10 май, когато от Града под тепетата започва третият етап, шествие с музиканти и артисти ще премине през центъра преди колоездачите да тръгнат. Веднага след старта в Античния театър ще бъде дадено началото на поп-рок и джаз концерт, а следобед ще се състои градски колоездачен маратон с игри и награди.

В София вело-селото на площад „Александър Невски" ще работи и в трите дни на състезанието с детски шоу програма, мажоретки и концерти. На 9 май се провежда специална Розова обиколка за Деня на Европа – велошествие, на което посланици на държавите членки на ЕС ще карат символично заедно колела от площад „Александър Невски" към НДК в чест на европейското единство. А на 10 май – денят на финалния етап – масовият колоездачен парад Sofia Rides Giro ще бъде поведен от кмета на столицата Васил Терзиев. По целия маршрут ще има специални атракции – от възстановка на Римски легион до оперно представление на открито край Панчарево.

Във финалния етап в България състезанието ще премине през Панчарево, Кокаляне и Долни Пасарел. На 10 май след 12:00 часа пред сградата на район Панчарево ще има голям екран, на който ще може да се гледа състезанието и ще се проведат активности, за да се отпразнува Обиколката.

На 10 май В Костенец местната Община организира свой малък празник по маршрута - алея с местни търговци и читалища, детски колопоход и розови балони и димни ефекти в цветовете на трибагреника при преминаването на колоната.

Цялата програма на съпътстващите събития около Giro d'Italia - Grande Partenza Bulgaria можете да намерите на https://giro2026.visitbulgaria.com/, както и чрез интерактивна карта на https://giro2026.visitbulgaria.com/bg/interactive-map.

Организаторите посочват и най-добрите места по трасето, откъдето любителите на колоезденето могат да наблюдават състезанието:

Етап 1 (8 май, Несебър – Бургас)

· Старият Град в Несебър е неутрална зона – колоездачите минават бавно и могат да бъдат ввидени в непосредствена близост.

· В Бургас трасето преминава два пъти по бул. „Демокрация" и бул. „Иван Вазов".

· В района на Созопол – Шофьорският плаж е едно от най-добрите места, където колоездачите също ще бъдат съвсем близо до публиката, както и Дюни и центърът на Созопол.

Етап 2 (9 май, Бургас – Велико Търново)

Трасето минава през Айтос, Карнобат и Сливен, след което поема нагоре – проходите „Вратник" и „Железни врата" са отлични места за гледане. Финалът е в центъра на Велико Търново – колоната влиза от ж.к. „Света гора", минава покрай Балдуиновата кула и завършва на бул. „Васил Левски" пред Театъра.

Етап 3 (10 май, Пловдив – София)

Стартът е от Централния площад в Пловдив. По-нататък трасето минава през Пазарджик, Белово, Момина Клисура и Костенец. Изкачването към Боровец и спускането към Самоков са зрелищни точки. Финалът е в София – едното цяло платно на Цариградско шосе (в посока Пловдив) ще бъде затворено за публика, което дава уникална възможност да наблюдавате скоростната финална отсечка на състезанието от непосредствена близост.

