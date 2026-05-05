Ас на "Борусия" (Дортмунд) може да се озове в Истанбул вместо Барселона

Представителите на нападателя на "Борусия" (Дортмунд) Серу Гираси вече са провели официални разговори с ръководството на "Фенербахче" за трансфер, твърди турският телевизионен канал A Spor.

28-годишният футболист е силно желлан и от "Барселона", но е идявил желание да рита в Истанбул.

Причината за агресивната стратегия от страна на агентите му се крие в специфичен детайл в контракта му - клауза за освобождаване от 35 милиона евро, която трябва да влезе в сила през юли. Това прави нападателя изключително привлекателна цел.

Единствено продължаващите бюрократични пречки в Истанбул биха могли да забавят напредъка за потенциален трансфер на Гираси във "Фенербахче", след като турският гранд наскоро се раздели със старши треньора Доменико Тедеско.