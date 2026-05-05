"Байерн" си хареса брата на Хвича, вкарал на България преди месец

Кварацхелия целува купата на Шампионската лига.

"Байерн" (Мюнхен) проявява интерес към 16-годишния Торнике Кварацхелия, брат на крилото на ПСЖ Хвича Кварацхелия , който играе за "Динамо" (Тбилиси), според Goal.

Торнике Кварацхелия е в Мюнхен и е предвидено да се срещне с ръководството на клуба. В момента той играе за резервния отбор на "Динамо", а в събота, 2 май, за първи път беше избран в основния отбор за шампионатен мач. Торнике Кварацхелия също представлява националния отбор на Грузия до 17 години и е смятан за обещаващ играч. Подобно на брат си, той играе на лявото крило.

Торнике вкара един гол във вратата на България за равенството 2:2 с националния на Грузия до 16 г. на 7 април на базата в Бояна. 

Като тийнейджър, Хвича Кварацхелия също е бил на радара на "Байерн" и дори е присъствал на пробна тренировка през април 2018 г. Той е разгледал клубните съоръжения и е бил поканен на мач на "Алианц Арена". 

В сряда, 6 май, Хвича Кварацхелия ще се изправи срещу "Байерн" като част от ПСЖ във втория мач от полуфинала на Шампионската лига. ПСЖ спечели първия мач с 5:4 в Париж.

