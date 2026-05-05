Унай Емери е фаворит за нов треньор на "Реал"

Старши треньорът на "Астън Вила" Унай Емери е разглеждан като потенциален кандидат за нов старши треньор на "Реал", според talkSPORT.

Ръководството на испанския клуб е включило 54-годишния специалист в краткия списък с кандидати и той е една от водещите опции.

Емери пое "Астън Вила" през есента на 2022 г., а настоящият му договор с английския клуб е до 2029 г. Въпреки това се отбелязва, че испанецът може да се интересува от работа в "Реал", особено предвид финансовите ограничения на клуба от Бирмингам.

"Астън Вила" в момента е пети в класирането на Висшата лига, с 58 точки от 35 мача този сезон.

Отборът продължава и в европейските турнири. В полуфиналите на Лига Европа бирмингамци се изправят срещу Нотингам. Първият мач завърши с поражение от 0:1 за "Вила", а реваншът ще се проведе на 7 май.

Емери е бил преди това треньор на "Алмерия", "Валенсия", "Севиля" и "Виляреал".