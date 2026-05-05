Мбапе се чувства предаден от Винисиус Жуниор, майка му ще се разправя с шефовете на "Реал"

Килиан Мбапе се превива от болка, след като е ударен в глезена си. Френският ас бе замесен в най-спорната ситуация в срещата с “Арсенал”. След като бе прегърнат от Деклан Райс в наказателното поле, реферът Франсоа Летексие отсъди дузпа. След 6-минутно преразглеждане на ситуацията с ВАР обаче тя бе отменена.

В испанските медии и социалните мрежи се появи нова вълна от слухове за обтегнатите отношения между лидерите на "Реал" - Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор .

Журналистът Франсоа Гаярдо твърди, че френският нападател се чувства предаден от някои от играчите на отбора, включително и от Винисиус. Той също така съобщава, че майката на Мбапе - Файза Ламари, ще постави ултиматум на президента на клуба Флорентино Перес това лято.

Според Гаярдо, обкръжението на Мбапе може да постави въпроса остро: или "Реал" се разделя с бразилското крило, или самият френски нападател ще напусне отбора.

Все още обаче няма официално потвърждение на тази информация от клуба или представителите на играчите.

В испанските медии се обсъжда и това, че футболистите на тима  са недоволни от последното пътуване на Мбапе да двудневна ваканция в Сардиния преди предстоящия мач срещу "Барселона".

