Симеоне смени хотела преди реванша от Шампионската лига срещу "Арсенал"

Старши треньорът на "Атлетико" Диего Симеоне реши да смени хотела си преди реванша от полуфинала на Шампионската лига на УЕФА срещу "Арсенал", съобщава The Touchline в социалните мрежи. Испанският клуб е трябвало да отседне в същия хотел, в който е бил по време на октомврийския си мач с „артилеристите", мач, в който "Атлетико" претърпя тежка загуба с 4:0.

Симеоне настоял за промяна на настаняването в последния момент, едва след като отборът кацнал в Лондон. Така групата вместо да се настани в Marriott близо до Regents Park, се преместила в петзвездния Courthouse Hotel in Shoreditch в източен Лондон.

На въпрос на журналисти за причините за това решение, треньорът отговорил: "Новият хотел е по-евтин." Симеоне отрече слуховете за евентуални суеверия, свързани с предишното място за настаняване на отбора.

Първият мач между "Атлетико" и "Арсенал" завърши 1:1.