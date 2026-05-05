Симеоне смени хотела преди реванша от Шампионската лига срещу "Арсенал"

Диего Симеоне е най-добре платеният треньор на планетата.

Старши треньорът на "Атлетико" Диего Симеоне реши да смени хотела си преди реванша от полуфинала на Шампионската лига на УЕФА срещу "Арсенал", съобщава The Touchline в социалните мрежи. Испанският клуб е трябвало да отседне в същия хотел, в който е бил по време на октомврийския си мач с „артилеристите", мач, в който "Атлетико" претърпя тежка загуба с 4:0.

Симеоне настоял за промяна на настаняването в последния момент, едва след като отборът кацнал в Лондон.  Така групата вместо да се настани в Marriott близо до Regents Park, се преместила в петзвездния Courthouse Hotel in Shoreditch в източен Лондон.

На въпрос на журналисти за причините за това решение, треньорът отговорил: "Новият хотел е по-евтин." Симеоне отрече слуховете за евентуални суеверия, свързани с предишното място за настаняване на отбора.

Първият мач между "Атлетико" и "Арсенал" завърши 1:1.

