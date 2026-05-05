Пътят към София

Ето как изглежда част от пътя между Самоков и София по трасето на третия етап от колоездачната обиколка на Италия, който ще се състои в неделя. Снимки: Георги Палейков

Заради домакинството на първите три етапа от 109-ото издание на обиколката на Италия бе направен ремонт на голяма част от пътищата, включени в маршрута.

Стартът (La Grande Partenza) е в Несебър на 8 май, после са етапите Бургас - Велико Търново и Пловдив - София.

Състоянието на пътищата е добро. Проблем има в отсечката при Костенец по трасето на етапа до София. Тъй като асфалтът е полаган при дъжд, дебелината му е 2 сантиметра и е прорасла трева. Самата настилка не е равна, а при премахването на кривата маркировка асфалтът се е отлепил.

Желаещите да научат повече за историята на колоезденето в София и България имат възможността да разгледат откритата край Националния дворец на културата изложба. Уникалните кадри, повечето от които не са показвани досега, са подбрани със съдействието на Бончук Андонов, който години наред снима този спорт. Изложбата е до 14 май.

По повод домакинството на "Джирото" до НДК бе открита изложба "Колоезденето в София" с над 100 уникални кадъра, някои от които се показват за първи път. Снимка: Startphoto
Сред официалните гости на откриването бяха и част от легендарните български колоездачи, представени със свои фотоси на изложбата: Ивайло Габровски - рекордьор с петте си победи в обиколката на България, Йордан Пенчев - капитан на националния отбор, записал най-големия олимпийски успех в историята на българското колоездене с шестото място на 100 км отборно на игрите в Москва през 1980 г., Венелин Хубенов - победител в обиколката на България и печелил етап от Пробега на мира, и други.

