"Левски" обяви новия треньор на женския тим

Сръбският волейболен специалист Драган Нешич ще води сребърните медалистки от "Левски" през следващия сезон, информираха от клуба на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

"Това е нова страница в моята кариера, както и за клуба Левски София. Мотивиран съм да използвам моя опит и да помагам на младите състезателки да се развиват, каквато е и политиката на клуба. Целта ми е да се научим да играем по-атрактивен волейбол с женския състав, както и на всички възрасти", коментира треньорът.

Драган Нешич е водил два пъти женския национален отбор по волейбол на България, а през изминалото лято бе начело на жените под 21 години, които станаха четвърти в света.

"Радваме се, че успяхме да привлечем специалист с такава визитка и че той прие да работи за развитието на младите ни състезателки. Уверени сме, че Драган ще допринесе за изграждането на още по-силен състав и за развитието на женското направление в клуба", заяви президентът на "Левски" Давид Давидов.

"ВК Левски София пожелава успех на Драган Нешич начело на женския ни отбор", добавят от лагера на "сините".

