Волейболната легенда Теодор Салпаров ще участва в благотворителния мач на Стилиян Петров в Бургас

"Волейболната магия се пренася на футболния терен! Към Мач на Надеждата на 6 юни на стадион "Лазур" в Бургас се присъединява един от най-обичаните български спортисти! Теодор Салпаров – символът на неизчерпаемата енергия и непримиримия дух! Либерото, което беше душата на националния ни отбор, заменя волейболното поле с футболния терен. Теди идва в Бургас, за да вложи цялото си голямо сърце в името на живота!", написаха от фондацията на Стилиян Петров.

Мачът е на 6 юни на стадион "Лазур" в Бургас, като билети се продават в мрежата на Eventim, бензиностанции OMV, магазини "Технополис", Orange, Office 1, както и в Бургас на касата на Операта и на каса "Часовника".

Мачът ще бъде в подкрепа за онкологичния център в Бургас. Помощ за Любослав Пенев, Петър Хубчев и всички, борещи се с рака.

"Теодор Салпаров се присъединява към впечатляващия списък от участници:

Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Емил Кременлиев, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор, Фил Бардсли и Били Уингроув. Да напълним "Лазур" и да върнем надеждата!", пишат още от фондацията.