Българският ски скачач Владимир Зографски ще продължи да тренира с националите на Германия.

Маншафтът е с нов старши треньор в лицето на Андреас Митер, който замени Щефан Хорнгахер след края на предишната кампания, но това няма да се отрази на връзките между двата тима.

"На практика постигнахме споразумение. Познаваме добре Анди Митер, той беше асистент на Щефан Хорнгахер", коментира за TVP Sport Гжегож Собчик, който тренира най-добрия български състезател в ски скока Владимир Зографски от 2022 година.

45-годишният поляк се надява, че съвместната работа с германския национален отбор ще продължи да дава положителни резултати за възпитаника му в световната купа.

"Влади е на 32 години. Не мисля, че се нуждаем от нов отбор или нови контакти. Германските скачачи вече ни познават. Разбираме се и си имаме доверие. Мисля, че това е най-добре за нас", каза още Собчик.

Зографски направи най-добрия сезон в кариерата при през 2025/2026. Той записа исторически първи подиум за български състезател в историята за Световната купа с третото си място в Лахти, постигна рекордно класиране във веригата "Четирите шанци", а на олимиадата в Милано-Кортина се класира на безпрецедентното десето място на голямата шанца.

Той завърши сезона за световната купа на 20-ото място с 415 точки, което е също е български рекорд.