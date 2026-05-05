Вратар на 70 г. пази в Испания

1776
Анхел Матео Гонсалес с двама млади колеги Снимка: instagram.com/cdcolunga/

Анхел Матео Гонсалес постави исторически рекорд.

На 70-годишна възраст той се завърна на вратата за "Колунга" в мач срещу „Правиано" от петото ниво на испанския футбол.

С това той официално стана най-възрастният футболист, играл в официален федеративен мач в Испания, подобрявайки предишния рекорд с повече от десетилетие.

Гонсалес започна мача като титуляр и остана на терена около 20 минути, като дори направи впечатляващо спасяване, преди да бъде заменен под бурните аплодисменти на публиката.

Матео е бивш миньор, който е работил под земята 25 години.

Той се пенсионира от футбола преди цели 27 години, но продължи да помага на клуба като треньор на вратарите и резервен вариант.

Едно от най-емоционалните неща бе, че неговият 10-годишен внук го наблюдаваше зад вратата по време на историческия му мач.

Макар да има и други рекорди за най-възрастни играчи в световен мащаб (например в Египет или Израел, където има регистрирани участия на играчи над 70 и дори 73 години в официални лиги), постижението на Матео е уникално за европейския футбол и е признато за нов стандарт в испанската история.

Анхел Матео Гонсалес с двама млади колеги Снимка: instagram.com/cdcolunga/
