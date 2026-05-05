ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почистването на дъждоприемните шахти по ул. "Самок...

Времето София 23° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22789199 www.24chasa.bg

Китаец, живял в стая без прозорци, стана световен шампион в снукъра

1136
У Ицзе с трофея Снимка: Ройтерс

У Ицзе стана вторият най-млад шампион от световното първенство по снукър, след като победи Шон Мърфи (Англия) с 18:17 фрейма в един от най-оспорваните финали в историята на форума, който се провежда в театър „Крусибъл" в Шефилд.

22-годишният китаец е 25-ият носител на титлата и втори от страната си след миналогодишния победител Чжао Синтун. У Ицзе е и най-младият шампион след шотландеца Стивън Хендри, който спечели първото си световно първенство през 1990-а на 21-годишна възраст.

Новият световен шампион стигна до върха, след като преди това е живял в стая без прозорци и е спал на едно легло с баща си в Шефилд.

У Ицзе с трофея Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)