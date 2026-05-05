Китаец, живял в стая без прозорци, стана световен шампион в снукъра

У Ицзе стана вторият най-млад шампион от световното първенство по снукър, след като победи Шон Мърфи (Англия) с 18:17 фрейма в един от най-оспорваните финали в историята на форума, който се провежда в театър „Крусибъл" в Шефилд.

22-годишният китаец е 25-ият носител на титлата и втори от страната си след миналогодишния победител Чжао Синтун. У Ицзе е и най-младият шампион след шотландеца Стивън Хендри, който спечели първото си световно първенство през 1990-а на 21-годишна възраст.

Новият световен шампион стигна до върха, след като преди това е живял в стая без прозорци и е спал на едно легло с баща си в Шефилд.