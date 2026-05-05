"Левски" разпродаде "Герена" и за връчването на титлата

"Левски" разпродаде стадион и за първия мач, след като стана шампион. Това стана с 1:0 над ЦСКА 1948 пред пълни трибуни на "Герена". Същото ще е положението и в събота срещу вече бившия първенец "Лудогорец". След мача левскарите ще получат титлата и медалите си.

"Във връзка с големия интерес към билетите за срещата от 3-ия кръг на плейофите в Първа лига срещу „Лудогорец" в събота, 9 май, от 18:q45 часа на стадион „Георги Аспарухов" призоваваме притежателите на абонаментни карти, които НЯМА да присъстват на двубоя, да заявят своя отказ в клуба.

Това може да стане чрез email на [email protected] най-късно до 17:00 часа на 7 май, четвъртък.

Картодържателите, които НЯМА да присъстват на двубоя с „Лудогорец", трябва да предоставят две имена и номер на абонаментната карта (изписан на самата пластика).

Местата, които бъдат освободени ще бъдат пуснати в свободна продажба в петък, 8 май, за желаещите да се сдобият с билет за двубоя", написаха от "Герена".