Един от най-обичаните и успешни бразилски футболисти за всички времена - Роберто Карлош, пристига на 7 май в София с подкрепата на спонсора Alphawin. Легендарният краен бранител ще бъде за кратко в столицата, където има предвидена серия от професионални ангажименти във връзка със започващото след малко повече от месец Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада. Наред с това обаче незабравимият и до днес с феноменалните си пробиви по лявото крило бразилец ще отдели време за ексклузивна среща с българските медии.

Карлош има повече от богата футболна кариера на клубно ниво, но безспорно най-успешен и впечатляващ е престоят му в редиците на Реал (Мадрид), където записва 527 мача и 69 гола между 1996 и 2007 г. С „кралския“ клуб Роберто триумфира четири пъти с титлата в Ла Лига и три пъти със Суперкупата на Испания. Между 1998 и 2002 г. „белите“ диктуват модата на Стария континент и на три пъти завоюват най-ценното клубно отличие – Шампионската лига. Към нея „Галактикос“ добавят две Междуконтинентални титли и една Суперкупа на Европа.

Годините, в които носи националната фланелка, съвпадат с един от най-успешните периоди за Бразилия. Между 1992 и 2006 г. Роберто Карлош е част от селекцията на “Селесао“, като записва впечатляващите 125 мача и 10 попадения. И до днес остава незабравим голът му във вратата на Фабиен Бартез при равенството 1:1 с Франция през лятото на 1997 г.

И макар да пропуска Мондиал’94, където Бразилия триумфира над Италия след изпълнение на дузпи, а четири години по-късно да губи финала на Световното първенство от домакините Франция, Карлош най-накрая стъпва на световния връх през лятото на 2002 г. На планетарния форум в Южна Корея и Япония „Селесао“ побеждава във финалния сблъсък с 2:0 Германия, за да сложи пета звезда на своята фланелка.

Годината е изключително успешна не само на клубно и национално ниво, но и в индивидуален план за фамозния бранител. В класацията за най-ценното индивидуално отличие - „Златната топка“, Роберто Карлош остава на второ място, като пред него е единствено неговият сънародник и голмайстор на Мондиал 2002 Луиш Назарио де Лима – Роналдо.