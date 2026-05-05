Бивш национал може да не си тръгне от "Динамо" (Букурещ)

Българският полузащитник Георги Миланов може да продължи договора си с румънския "Динамо" (Букурещ) за още една година.

През лятото договорът на халфа с тима, който той удължи в края на предишния сезон, ще приключи. В изявлението пред румънска медия той остави всичко под въпрос, но намекна, че би искал да остане в "Динамо" поне още един сезон. Ръководството също не изключва нови разговори по въпроса.

„Чувствам се като у дома си ", беше отговорът на Миланов, който със сигурност ще зарадва феновете на „Щефан чел Маре". Българинът е и сред най-възрастните в състава на "Динамо" – в момента на 34 години. Той пристигна през зимата на 2024 г., когато клубът се бореше да избегне изпадане и помогна с регулярното си представяне на ниво.

„Как изглежда бъдещето ми? Не знам, не мисля за това в момента. В момента се фокусирам върху това да помогна на отбора в тези три оставащи мача и след това ще реша какво ще правя".

„Ако си тръгна, определено ще ми липсва "Динамо", защото се чувствам като у дома си тук. Обичам града, страната е много близо до дома ми. Тук съм си у дома ", каза той.