Мъж се обеси до Гребната база в Пловдив

Фенове на "Реал" не искат Мбапе в отбора, стартираха петиция

СНИМКА: РОЙТЕРС

Феновете на "Реал" стартираха онлайн петиция, с която призовават ръководството на клуба да поиска нападателят Килиан Мбапе да напусне отбора. Според Actu Foot, петицията е събрала над 70 000 подписа през първия час. В момента има над 142 000 последователя.

Шефовете на "Реал" са недоволни от поведението на Мбапе извън терена и че нападателят от своя страна е загубил връзка със съблекалнята. Съобщава се, че французинът е закъснявал за отборни събития и е бил арогантен към персонала.

Според журналиста Франсоа Гаярдо, Мбапе се чувства предаден от някои от съотборниците си, включително Винисиус. Майката на 27-годишния играч, която е и негов агент, възнамерява да поиска "Реал" да се раздели с бразилския национал.

Мбапе е част от гранда от Мадрид от лятото на 2024 г. През сезон 2025/26 нападателят изигра 41 мача във всички състезания, в които отбеляза 41 гола и направи 6 асистенции. На 27 април беше обявено, че той ще отсъства за неопределено време поради контузия на бедрото на левия крак.

