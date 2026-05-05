Хиляди изпратиха в последния му път италианската легенда Алекс Дзанарди

Алекса Дзанарди Снимка: Ройтерс

Хиляди се разделиха с италианската легенда в автомобилния спорт и колоезденето Алекс Дзанарди, който почина през миналата седмица на 59-годишна възраст и бе погребан днес в родината си. Службата бе проведена в базиликата в Падуа.

Сред по-разпознаваемите спортни личности на погребението бяха президентът на Формула 1 Стефано Доменикали, скиорът Алберто Томба, параолимпийката Беатриче Вио и други.

Дзанарди е бивш пилот от Формула 1 и американските Индикар серии, като именно в тях през 2001 той претърпява жесток състезателен инцидент и губи двата си крака. След редица операции и години възстановяване той се завръща на пистата чрез Световния шампионат за туристически автомобили, след което става параолимпиец със задвижвано с ръце колело и печели четири златни медала.

Именно с колелото за инвалиди Дзанарди претърпява нов инцидент през 2020, след като се удря в камион. Той получава лицеви и черепно-мозъчни травми, а лекарите го поставят в изкуствена кома.

Днес той бе изпратен от привържениците си с надпис "Легендите не умират".

