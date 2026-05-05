Ясни са 9 от потенциалните съперници на “Левски” за старта в Шампионската лига

След като “Левски” узакони титлата си в България, всички мисли на “сините” вече са насочени към участието в Шампионската лига. Новият шампион у нас ще започне от първия предварителен кръг на най-комерсиалния турнир. “Левски” влиза в състезанието с коефициент 7. В момента статутът на “сините” е неясен, защото редица първенства не са определили шампионите си. Но 99,9% играчите на Хулио Веласкес ще бъдат в урната на непоставените отбори. И само чудо би пратило родния шампион при т.нар. фаворити. В първия кръг на Шампионската лига участват 32 тима, само шампиони, които са разделени на две - по 16 поставени и още толкова непоставени.

Има обаче 9 тима, които са сигурни, че ще бъдат сред поставените за първия кръг. Тоест към този момент са потенциални съперници на “сините” на старта на пресевките. Жребият за кръг I на Шампионската лига 16 юни, а мачовете от тази фаза са на 7/8 юли и 14/15 юли.

Сред въпросните отбори има някои стряскащи имена, като казахстанския “Кайрат”, който стигна до същинската фаза на турнира през този сезон. В групата на поставените са още редовните участници в евротурнирите - “Слован” (Братислава) и “Целие”.

Останалите възможни към момента съперници на “Левски” изглеждат напълно преодолими, не че тези по-горе са някакви колоси и нямат биене. Останалите сигурни, които могат да се паднат на “Левски” са, “Шамрок” (Ирландия), “Куопио” (Финландия), “Линкълн Ред Импс” (Гибралтар), “Борац” (Босна и Херцеговина), “Рига” (Латвия) и “Викингур” (Исландия).

“Сините” на Веласкес със сигурност няма да могат да се паднат със “Сабах”, който елиминираха през миналата година в Лигата на конференциите, както и шампионите на Беларус, Грузия, Литва, Черна гора и Сан Марино. Ако “Левски” елиминира съперника си в първия кръг на Шампионската лига, то това означава, че “сините” ще имат минимум 8 мача в европейските турнири. Защото евентуална елиминация от турнира на второто препятствие значи, че тимът отива в 3-ия кръг на Лига Европа. А отпадане там е равно на участие в плейоф в Лигата на конференциите. Или казано по по-лесен начин, ако “Левски” премине първия кръг на Шампионската лига, се нуждае от елиминация на поне още един отбор, за да попадна в същинска фаза на състезание на УЕФА - Лигата на конференциите.

При отпадане в кръг I на най-комерсиалния турнир обаче, то столичани отиват във втория кръг на Лигата на конференциите. Но пък там ще играе само с отбори, които са отпаднали от Шампионската лига.

В същото време над 19 хил. ще видят как “Левски” вдига титлата след 17-годишно прекъсване. В събота на “Герена” след мача с “Лудогорец” новият шампион на България ще получи златните медали и трофея. А истерията у феновете, разбира се, е огромна. Десетки привърженици на столичани се наредиха на опашка 2,5 часа преди касите на “Герена” да отворят. Част от привържениците чакаха няколко часа, за да си вземат билет за сюблимния момент - да видят как любимците им вдигат титлата пред пълния до краен предел “Георги Аспарухов”, включително и сектор “Г”, който отново ще бъде “син”.

В Англия пък твърдят, че направилият шампион “Левски” Хулио Веласкес е обект на интерес от клубове в Европа.

Журналистът и коментатор Бен Джейкъбс обясни, че няколко тима вече следят ситуацията около испанския треньор и нищо чудно да го поканят през лятото. Едва ли обаче Веласкес ще си тръгне от “Левски”, с оглед на факта, че именно със столичани спечели първия си трофей в кариерата си, а и го чакат тежки мачове в европейските турнири.

