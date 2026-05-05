Десподов се оперирал при лекар, на когото пациент е бил Роналдо

Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов ще бъде напълно възстановен и готов за игра в началото на лятната предсезонна подготовка, обявиха от клуба му ПАОК (Солун), ден след операцията, която претърпя на пръста на левия крак.

Възпалението на костицата на палеца се оказа трудноостраним проблем, който го измъчваше почти година. Никакви рехабилитации и медикаменти не успяха да отстранят казуса за всичкото това време, което наложи операцията, предава БТА.

Операцията вчера е направена от световноизвестния спортен травматолог Ник ван Дайк, който е препоръчван и от ФИФА като капацитет в този тип лечение. На него са се доверявали и световни звезди като Кристиано Роналдо и Жоао Феликс.

От ПАОК не уточниха къде е направена операцията, като добавиха, че е била „в чужбина". Нидерландският лекар работи в клиники в Мадрид, Порто и Пиза.

„Благодарен съм на професор Ник Ван Дайк и неговия екип за грижите, поведението и професионализма им. Наистина го оценявам", се казва в изявление петкратният футболист номер 1 на България.

„Кирил Десподов претърпя операция, за да се справи с контузията, която го тормози. Добро възстановяване и бързо завръщане на терена!", се казва в информацията от „черно-белите", която придружава снимката на 29-годишния български национал. Този сезон има 30 участия във всички състезания с пет гола и четири асистенции.