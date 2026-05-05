Кърджалийка стана европейски шампион по силов трибой за втори път

За втора поредна година кърджалийката Радостина Лулова стана европейски шампион по силов трибой. Състезателката от отбор "Юнак" се окичи със златото в категория до 69 килограма на Европейското първенство по екипировъчен силов трибой, което се провежда в чешкия град Пилзен. Радостина Лулова стана първа с трибой от 605 килограма (252.5 кг вдигане от клек, 130 кг - от лег, 222.5 кг - мъртва тяга).

Кърджалийската състезателка е многократен републикански шампион, световен шампион за 2024 г.

Друг състезател от кърджалийския тим - Здравко Петров се класира на трето място в категория до 83 кг. Той постигна впечатляващи резултати в трите движения, вдигайки общо 815 килограма (320 кг вдигне клек, 210 кг - от лег и 285 кг - мъртва тяга) . Постижението е и личен рекорд на състезателя.