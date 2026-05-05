Кърджалийка стана европейски шампион по силов трибой за втори път

Ненко Станев

[email protected]

2020
Радостина Лулова стана за втора поредна година европейски шампион по силов трибой. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

За втора поредна година кърджалийката Радостина Лулова стана европейски шампион по силов трибой. Състезателката от отбор "Юнак" се окичи със златото в категория до 69 килограма на Европейското първенство по екипировъчен силов трибой, което се провежда в чешкия град Пилзен. Радостина Лулова стана първа с трибой от 605 килограма (252.5 кг вдигане от клек, 130 кг - от лег, 222.5 кг - мъртва тяга).

Кърджалийската състезателка е многократен републикански шампион, световен шампион за 2024 г.

Друг състезател от кърджалийския тим - Здравко Петров се класира на трето място в категория до 83 кг. Той постигна впечатляващи резултати в трите движения, вдигайки общо 815 килограма (320 кг вдигне клек, 210 кг - от лег и 285 кг - мъртва тяга) . Постижението е и личен рекорд на състезателя.

