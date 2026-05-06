Денят е добър за разходка в планината

"Поздрави от България" на 100 млн. тв зрители и на 100 хил. чужди туристи

Светослав Спасов

2016
Глобалната аудитория на "Джирото" достига 700 млн. души.
  • Етапите от родна земя ще излъчат в Америка, Китай и Австралия. Страната ни е получила различни бонуси от собственика на правата на състезанието

В петък около 13 ч. българско време по телевизии в около 200 държави в целия свят и на десетки езици ще прозвучи "Здравейте от България и от град Несебър на Черно море!". Водещите на близо 30 ефирни и интернет платформи ще подгреят аудиторията за започващата битка. Десет минути преди 14 ч. за пръв път в историята от Стария град на Несебър ще бъде даден стартът на "Джиро д' Италия", едно от трите най-големи състезания по колоездене в света.

"Очакванията са над 100 милиона телевизионни зрители да проследят именно трите етапа, които ще се проведат в България – съобщиха за „24 часа" от Министерството на туризма.- В по-широк мащаб според данни на RCS MediaGroup (компанията собственик на правата – б.р.) глобалният кумулативен телевизионен и дигитален обхват на "Джиро д' Италия" достига приблизително 700 милиона зрители за цялото състезание."

Голяма част от чуждите тв зрители за пръв път ще разгледат Несебър.
Паралелно с телевизионното покритие България реализира и международна рекламна кампания по телевизия "Евроспорт" във връзка с домакинството на "Джирото", продължават от МТ. Кампанията включва 300 излъчвания на 30-секундни рекламни спотове в периода април – май 2026 г. Съдържанието включва специално изработен имиджов клип, посветен на състезанието, както и видеоматериали от ключови български дестинации - Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Представени са и материали, свързани с България като дестинация за MICE туризъм (бизнес пътувания и организацията на мащабни събития – б.р) и за кулинарни преживявания".

Допълнително е предвидена и дигитална кампания в платформите на "Евроспорт", която има за цел да разшири международната видимост на България като туристическа дестинация и да използва максимално комуникационния потенциал на събитието.

Освен това всяка община по трасето е предоставила структурирана информация за значими обекти на своята територия - т.нар. points of interest - към организаторите, поясняват от МТ. Целта е тези обекти да бъдат заложени и използвани при международното излъчване на състезанието, така че публиката по света да получи не само картина от надпреварата, но и по-широк разказ за България като туристическа дестинация.

От министерството очакват трите етапа в България да се наблюдават от десетки хиляди сънародници, които да търсят добра позиция или на някой от стартовете и финалите, или да чакат колоната в някоя точка по трасето. Отделно се изчислява, че специално заради състезанието у нас ще пристигнат над 100 000 чуждестранни

туристи. "Част от тях ще дойдат специално за състезанието, а други ще комбинират присъствието си по трасето с по-дълъг престой в България", поясняват от МТ.

"Джиро д' Италия 2026" ще се излъчва от много от най-големите телевизионни мрежи в света, като на някои територии състезанието ще присъства в програмата на повече от една медии. 

Например в САЩ, Латинска и Южна Америка надпреварата ще върви едновременно по телевизия ESPN и в мрежата на Direct TV. В Европа основният броудкастър ще са телевизии "Евроспорт"/HBO Max и TNT Sport. В същото време доста регионални телевизии също са придобили правата за излъчването, личи от сайта на "Джирото". Два канала на Скандинавския полуостров ще се борят за вниманието на феновете на колоезденето – TV2 и Kanal 5. В Австралия "Джирото" ще се излъча по SBS, в Китай – по Zhibo TV, в Япония – по J Sport. По време на колоездачната обиколка за България ще се говори дори на езика на баските - по TV Eitb.

Около 30 тв мрежи и стрийминг платформи ще излъчат етапите в България.
Идеята страната ни да поиска старта на "Джирото" се ражда през юни м.г., а през август кабинетът "Желязков" натовари спортния министър Иван Пешев и на туризма Мирослав Боршош да започнат преговори със собственика на правата – италианската компания RCS Sport. Тогава стана ясно, че таксата керванът да се премести от Ботуша и да стартира от българското крайбрежие е 15 млн. евро. Впоследствие е сформирана работна група, която договаря редица облекчения и бонуси, включени в окончателния вариант на договора, разказа за "24 часа" участник в преговорите. Разрешено е българска телевизия с национално покритие да излъчи безплатно трите етапа на територията на страната. Такава възможност обикновено не се предвижда и зрителите в държавата - домакин гледат "Джирото" по някой от глобалните канали. Както вече е известно, 3-те етапа у нас

ще се предават директно и по БНТ3, която е подготвила многочасова програма във всеки от дните между 8 и 10 май.

Освен това при преговорите се решава България да бъде освободена от задължението да застрахова събитието с покритие от 15 млн. евро. Вместо това е договорена застраховка за сметка на изпълнителя на стойност 20 млн. евро. Отменено е и плащането от българската страна на неустойка в случай на форсмажор, както и изискването страната ни да осигури цялостното оборудване на организационните щабове на всеки от етапите. Решено е плащанията по договора да се извършат на 4 вноски до 30 юни т.г., като гаранцията за добро изпълнение в размер на 750 000 евро ще се освободи след представянето на доклад за оценка на въздействието и приемане на изпълнението до 30 октомври.

Последният бонус е, че на български фирми е разрешено да купят 3 спонсорски пакета, които да са с телевизионна видимост. Компаниите трябва да са от фармацевтичния, телекомуникационния и бетинг сектора.

През ноември м.г. Министерският съвет одобри провеждането на Giro d'Italia – Bulgaria Grande Partenza. "Преговорите бяха продължителни и трудни, но бяха доста успешни – продължава участникът в тях. - Най-трудно бе да убедим нашето финансово министерство, че тези 15 млн. евро са пари, които България инвестира в имиджа и в туризма си. В един момент на политическо ниво бе осъзнато, че ползите от това събитие са много големи, тъй като то ни позиционира като модерна, спортна и туристическа държава. След като се стигна до среща между Джорджа Мелони и Росен Желязков по темата за "Джирото", нещата тръгнаха още по-бързо."

Дългосрочните ефекти от гостуването на едно от трите топсъстезания по колоездене в света ще се измерват в бъдеще, но краткосрочните вече са видими, пояснява експертът. Отборите и гостите на обиколката ще спят в хотели в различни градове на България, италианските организатори ще наемат много местни доставчици и фирми, които ще снабдяват отборите и ще оборудват щабовете и залите за пресконференции.

Опитът на други дестинации, домакинствали "Джиро д' Италия", показва, че телевизионното и дигиталното отразяване може да се превърне в реален туристически поток, поясняват още от туристическото министерство. "Данните сочат, че около 29% от зрителите впоследствие посещават дестинациите, които са видели по време на състезанието – изчисляват оттам.- Именно затова домакинството на Grande Partenza се разглежда не само като престижно спортно събитие, а като инвестиция в международния образ и туристическата разпознаваемост на България".

Страната ни е 16-ата държава, която е домакин на етапи от "Джиро д'Италия". За последно колоната премина през Албания. Преди това състезанието е приемано от Нидерландия – 3 пъти, Белгия – 2 пъти, Сан Марино, Монако, Ватикана, Гърция, Дания, Великобритания, Израел и Унгария. 

