Заради клетвата на кабинета стартът на "Джирото" без министри? (Графики)

Стартът на най-голямото международно спортно събитие, което ще се проведе в България през тази година - колоездачната обиколка на Италия, вероятно може ще мине без участие на министри. Властта в държавата се надява на огромен ефект от рекламата в ефира на световните телевизии. Но точно в този момент тя ще си предава щафетата в София.

"Джиро д'Италия", както е известно състезанието от световен мащаб, стартира в петък в Несебър, като на българска територия са първите три етапа. На 8 май състезателите ще въртят педалите от Несебър до Бургас, следващия ден е етапът с изкачвания - от морето до Велико Търново. От старопрестолния град участниците ще бъдат превозени до Пловдив, където в неделя тръгва третият етап.

Финалът е на жълтите павета пред сградата на парламента в София.

Домакини на старта са кметовете на Несебър и Бургас - Николай Димитров и Димитър Николов. Очаваше се до тях да застанат служебния премиер Андрей Гюров и спортният министър Димитър Илиев.

Но се потвърди, че часове преди "Джирото" да стартира, в Народното събрание ще се закълне новият кабинет на Румен Радев. А после на "Дондуков" 1 следва процедурата по предаването на властта.

Така надали представителите на новото правителство ще стигнат до морето, освен ако не се ползва правителствен хеликоптер. Но тъй като посланието на Радев и екипа му, че време за губене няма и кабинетът стартира работа буквално от първия ден, по-вероятно е престижната обиколка да тръгне без министерско участие. Такова се очаква на финала в София между 17 и 17,30 часа в неделя.

Въпреки че досега не сме имали колоездачно събитие от подобен мащаб, велообиколката на България дълги години беше под егидата на председателя на Народното събрание, който лично слагаше лавровия венец на шията на победителя. Клетвата в петък обаче поставя и новоизбраната шефка на НС Михаела Доцова в същата невъзможност.

Засега от администрацията на президента не са съобщавали да е планирано участие на Илияна Йотова в церемонията по старта на "Джирото".

Председателят на БОК Весела Лечева пък беше в Казахстан за старт от световната купа по спортна стрелба. След завръщането си в България почти веднага заминава за друго посещение извън страната.

Няколко общини бяха в трескава подготовка за престижното състезание. Преговорите то да стартира у нас водиха преди година министрите на туризма и на спорта от кабинета "Желязков" Мирослав Боршош и Иван Пешев. После спешно се отпуснаха още пари от служебния кабинет, за да се оправят пътищата, по които ще карат състезателите.

За подписването на договора с България са дадени 15 млн. евро, общо за цялата подготовка - към 50 млн. Но се очаква огромен ефект - маршрутът следва природни или архитектурни забележителности на държавата домакин, звездите в този спорт се снимат на техния фон и това е реклама за България и туризма пред милиони зрители по света.

Къде да се гледа:

Етап 1

Старият град в Несебър: включително входа и покрай двете църкви; там е неутралната зона и колоездачите ще минават бавно, като могат да бъдат видени в непосредствена близост.

Бургас: ул. "24-ти черноморски полк", непосредствено до Морската градина; бул. "Демокрация" (минават два пъти - в началото (39-ти км) и в края на етапа (финал). Булевард "Иван Вазов" (отново в началото и в края на етапа), покрай стадион "Черноморец" (минава се в началото и края).

Созопол: Завърта се обиколка от близо 22 километра около града. Едно от най-добрите места за наблюдаване на групата е Шофьорският плаж, където колоездачите ще бъдат в непосредствена близост. Преминава се през Дюни, както и близо до нос Агалина, след което и през центъра на Созопол - покрай стадиона и по улица "Републиканска", над пристанището, покрай плаж "Златна Рибка".

Етап 2

Стартът е извън Бургас, след което колоната минава през Айтос - улица "Славянска".

Карнобат: Улица "Москва".

Сливен: "Бургаско шосе", "Братя Миладинови", бул. "Цар Симеон" и ул. "Димитър Пехливанов-Добрович".

Проход "Вратник"/"Железни врата", Бяла, Лясковец - минава се по главния път, бул. "Христо Ботев", ул. "Манастирска", покрай стадиона и започва изкачването на Лясковски манастир, Шереметя и Велико Търново. Влиза се през ж.к. "Света гора", ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница", под Балдуиновата кула, ул. "Свети Климент Охридски", покрай парк "Мини България", площад "Цар Асен I", ул. "Никола Пиколо", ул. "Стефан Стамболов", финал на бул. "Васил Левски" пред театъра.

Етап 3

Пловдив: Неутрален старт на площад "Централен", преминаване тунела под Античния театър.

Пазарджик: ул. "Пловдивска", ул. "Генерал Гурко", бул. "България", ул. "Христо Касабвелев".

Долна баня: ул. "Търговска".

Боровец и Самоков: ул. "Цар Борис III", бул. "Искър", ул. "Софийско шосе", язовир "Искър", Кокаляне, "Самоковско шосе", Панчарево, "Самоковско шосе", "Цариградско шосе", финал пред парламента.