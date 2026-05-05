Хулио Веласкес изгледа със семейството си от първия ред загуба на "Реал" в Ботевград

Симеон Демирев

Хулио Веласкес със съпругата си и сина им Хайме в Ботевград Снимка: Иван Захариев

Нахлулият в историята на футболния "Левски" със спечелването на 27-ата титла испански треньор Хулио Веласкес присъства на историческия първи мач от елиминациите в баскетболната Евролига в у нас, но не донесе късмет на сънародниците си гранда "Реал".

В Ботевград мадридчани паднаха 69:76 от "Апоел" (Тел Авив) (израелците играят у нас заради военния конфликт в Близкия изток) в трета среща от четвъртфиналите. Така евреите намалиха изоставането си в серията на 1:2 победи. В четвъртък отново в Ботевград ще е четвъртия дуел. При нужда от 5-и той ще е в испанската столица.

Веласкес изгледа от първия ред двубоя в компанията на съпругата и сина си.

Новият ултимативен любимец на "синя" България се снима с много фенове на почивката. Минута преди края фамилия Веласкес напусна "Арена Ботевград".

Преди няколко месеца наставникът на "сините" отново бе в нея за мача от редовния сезон на Евролигата, но тогава "Реал" спечели.

