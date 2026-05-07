Помогнете на Иван Марков да грабне олимпийско злато!

След 8 г. пауза 37-годишният шампион се завръща с една цел - медал от Лос Анджелис 2028

Зад него стоят хора от бившия екип на Карлос Насар, които са готови да го отведат до върха

На 5 години за първи път влиза в залата. Шампионска кръв тече във вените му. Брат му е известният български щангист Георги Марков. От дете Иван започва да тренира при батко си и това поставя основите на успешната му кариера. На летните олимпийски игри в Лондон завършва на пето място, но след това става два пъти европейски и веднъж световен шампион. Кариерата му обаче преминава през големи перипетии.

През 2015 г. е наказан заради допинг скандал, но след това се завръща готов да покори върха. Само че през 2018 г.

тежка контузия по време на състезание го изкарва извън строя за цели 8 г.

И така до миналата година, когато Иван Марков решава да се върне към професионалния спорт с надеждата, че ще спечели олимпийското злато на игрите в Лос Анджелис, когато ще е на 39 г. За тази цел обаче се нуждае от сериозна финансова подкрепа, която да гарантира цялата му подготовка до голямото изпитание през 2028 г.

Зад него стоят част от спортните експерти, били до звездата Карлос Насар - масажистът Атанас Литков и треньорът Милко Георгиев, които са готови на всичко, за да го отведат до олимпийския връх. Сякаш съдбата ги среща и те случайно забелязват потенциала му. Сега вече знаят, че му трябват достатъчно добри тренировки и правилна техника, за да вземе златото.

“Миналата година заедно с Милко бяхме в “Спортпалас” във Варна на подготовка с Карлос Насар и Иван беше дошъл там с едни англичани на семинар - споделя пред “24 часа - 168 истории” Атанас Литков, масажист, отговорен за възстановяването на спортистите. - Той им показваше как се вдигат щанги. Когато го видях отстрани, забелязах, че много добре изглеждаше и го попитах на колко години е. Беше на 37 г. Казах му: “Защо не се върнеш в щангите, в България и в Европа няма качествени състезатели в твоята категория?”.

На шега му предложих, но то стана истина.”

По това време Иван също мисли в тази посока, затова не се колебае особено и приема предложението на Литков и Георгиев.

“Отвърнах му да не ме убеждава много, защото съм на косъм да го направя - спомня си Иван Марков. - По принцип си бях мислил преди това да се върна, особено след като бях гледал европейското в Молдова и представянето на Карлос Насар. Бях се надъхал много. Тренирах от време на време, въпреки че работех. Бях сигурен в себе си, че още мога да го правя. Просто обстоятелствата бяха такива, че не ми позволяваха да се занимавам професионално със спорт. Но след като Наско потвърди моята надежда, че все още мога да се състезавам, започнах да поддържам връзка с него. Той ми казваше какво да правя. Така реших да дойда в София, да напусна града си. Защото и Наско, и Милко вярват в мен. Сега тренирам с тях, въпреки че минаха близо 8 години.

През 2018 г. получих много тежка контузия по време на състезание. Скъсах сухожилие на коляното. Това ме накара да приключа със спорта за дълъг период от време. Трябваше по някакъв начин да се издържам, да работя, да си гледам детето и така ми се завъртя животът, че бях далеч от спорта.”

Само че за да се върне на спортната сцена, Иван Марков трябва да премине през сериозна подготовка и да се яви на 5 състезания, за да получи квота за олимпиадата през 2028 г. За тази цел обаче трябват сериозни тренировки по два пъти на ден, отлично възстановяване, съобразено хранене, медицински контрол и екип, който да управлява целия процес.

“Когато подкрепата идва навреме, подготовката става план, а не компромис - категоричен е Литков. - Сега имаме много знания как да възстановяваме един човек, как да го кондиционираме. Това е нашата роля - на Милко и мен. Започнахме предварителните тренировки, в момента аз и Милко се занимаваме с него, но трябва да намерим спонсори, тъй като Федерацията по вдигане на тежести е във фалит. Имаме много добра връзка с президента Атанас Златев, той дори е консултантът на Иван за олимпиадата. Иска да му помогне, но няма финанси. А ние вярваме в Иван. Той е спортист с опит. С медали зад гърба си. Всеки, само като го види как стои, разбира, че той има талант. Просто го може и трябва да се подготви хубаво. И само да е жив и здрав, няма какво да се обърка. Той трябва да тренира 5 дни в седмицата по два пъти на ден с два дни възстановяване - в средата и в края. Тогава се правят дълбокотъканни масажи, мезо- и вендузотерапии. Ако имаме спонсор, ще може да правим много по-добро възстановяване. Много по-хубави терапии и барокамери. Всичко това обаче се заплаща. За да тече всичко по план, ще трябват по около 15-20 хил. евро на месец.”

Марков знае, че това е последният му реален шанс да вземе олимпийското злато, затова не иска да го изпуска. “Искам да се явя на олимпиадата, това е основната ми цел - посочва Марков. - Но преди това трябва да мина през 5 състезания. На тях трябва да се представя изключително добре, за да получа квота за игрите, на които да взема медал. Категорията, в която ще се състезавам, е до 85 кг. Ключово е, че имам 3 олимпийски цикъла зад гърба си, за които съм се готвил, но само на една успях да участвам. За съжаление, трябва да напусна работа, за да се фокусирам върху тренировките, но така няма да разполагам с никакви средства. Залагам страшно много на това. Знам, че постъпката ми е смела и ще се увенчае с успех.”

“Ние си обичаме работата и го подготвяме безвъзмездно - споделя треньорът Милко Георгиев. - Правим го от сърце, защото има потенциал в него. За мен и Наско това е предизвикателството - освен човешки и професионално искаме да изразим себе си и да покажем, че разбираме за какво става въпрос. В световен мащаб е пълно с грешни вярвания и практики и много атлети се контузват и страдат. Хвърлят на вятъра много усилия, които не са полезни. Иван много добре ни разбира, той самият е треньор и осмисля нещата. Това ноу-хау, което му прилагаме, трябва да стане световно достояние заради трениращите. Преди време поради липса на знания се е разчитало на някакви забранени вещества за възстановяването на спортистите, но в наши дни има много повече информация и хранителни добавки. Аминокиселини, минерали, билки, а не стероиди. При едно правилно хранене те имат смисъл. Старите треньори не са правили пълноценна обща физическа подготовка, на която основната цел е да запази атлета с правилни кинезиологични движения, които не го увреждат. С методология, която не претоварва. Защото, ако има грешни движения, те увреждат мускулите, ставите и сухожилията. Може да стане и инцидент в определен момент. И тук трябва да кажа, че възрастта няма значение, въпреки че Иван е на 37 г. Както често казвам и за Карлос Насар - той може да вдига и до 40 г., ако иска, стига да не му писне. Физиологично и като ноу-хау е възможно. Идеята е острието да е достатъчно дебело, за да не се счупи, това е кондиционната подготовка, която ние правим.”

Но за да бъдат пълноценни тренировките, трябва да се посещават лагери, спортистът да се храни по точно определен начин, да се покриват разходите за всякакви нужди.

“Аз съм пионер във високомазнинното и нисковъглехидратно хранене в България и това е най-доброто за човешкия организъм, камо ли за спортист, подложен на физически и психически стрес”, казва Милко Георгиев. Затова Иван Марков приема храни по специално изготвено меню.

“Закуската ми е около 240 грама белтък на тиган със свинска мас, с 6 сурови жълтъка отгоре + една свинска вратна пържола от 100 г, кофичка кисело мляко с една доза протеин и 50-60 грама боровинки. Това са някъде около 1100 калории - споделя Марков. - На обяд си хапвам около 250 грама свинско месо, отново вратна пържола, със 100 г картофи и 100 г краставица. За вечеря е почти същото. Като за да се чувствам добре, ми трябва и около 8 часа сън. Смятам, че медалът е мой и ми се изплъзна толкова много пъти. Затова е време да си го взема.”

“Той винаги е бил на една крачка от успеха, но заради малшанс не е взел златото - отбелязва Милко Георгиев. - Преди години Иван е вдигал такива тежести, с които е могъл да стане олимпийски шампион. Този мъж наистина си заслужава. Знам какво правя и няма да го лъжа. Той залага най-много. Напусна града, където живееше. Сега тук трябва да се справя с всичко. Затова на българския народ му даваме герой, но ни трябва помощ от хора, които имат пари. Героизмът е налице. Българите много харесват това. Той е от такова семейство. Носи олимпийското в себе си.”

“Искаме да дадем още един шампион на България, който ще остане в историята”, категоричен е Атанас Литков.

И така след години на изпитания, контузии и пропуснати възможности пред Иван Марков стои последният шанс да излезе отново на олимпийския подиум и да донесе медал за България. Но за да стигне до Лос Анджелис 2028, талантът и упоритостта не са достатъчни – нужна е и подкрепа. Всеки, който застане зад щангиста днес, става част от една кауза с истински смисъл - сбъдването на една олимпийска мечта.