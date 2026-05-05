"Олимпиакос" и Александър Везенков първи се класираха за финалната четворка в Евролигата

Александър Везенков и тази година ще играе във финалната четворка на Евролигата.

"Олимпиакос" с българската звезда в баскетбола стана първият отбор, който се класира за заключителния турнир, като помете 105:82 домакина "Монако". Така гръцкият отбор взе серията с 3:0 и донякъде взе реванш за миналото издание на финалите.

Това определено не бе най-силната вечер на Везенков. Най-полезният играч в редовния сезон завърши със скромните за стандартите му 10 точки (0 от 5 в стрелбата за три) и 6 борби, но вече има 200 пресечени паса в този турнир.

Финалната четворка е в Атина и "Олимпиакос" очаква носителя на титлата "Фенербахче" или "Жалгирис". Турският отбор води 2:0.