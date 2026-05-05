"Ботев" (Вр) се спаси от изпадане с 2:2 в "Надежда"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Врачанският "Ботев" първи вече няма за какво да играе (остават му 4 мача) във втората осмина Първа лига.

Тимът на треньора Тодор Симов изпусна победата, след като поведе с 2:0 срещу "Локо" (Сф) в "Надежда", но и точката му е достатъчна.

С нея врачани имат 43. 13-ият в момента "Септември", който е на позиция за бараж с втория от Втора лига, има 28 точки и до края на кампанията може да набере също 43. "Ботев" обаче има по-добри показатели (2:1, 0:0) в преките двубои. Така дори да загуби всичките си срещи до края, няма как да завърши по-надолу от 12-о място.

Мичи Нтело (1, 9) даде аванс на гостите в "Надежда"

Георги Минчев (48, 78-дузпа) изравни за "Локо", който с 42 точки е 10-и след днешния си противник.

"Железничарите" също имат по-добри показатели от "Септември" (3:0, 0:1), тъй че точка от 4 мача ще е достатъчна за спасението.