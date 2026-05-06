ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 20 г. "Арсенал" е на финал в Шампионската лиг...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22793666 www.24chasa.bg

След 20 г. "Арсенал" е на финал в Шампионската лига, надви 1:0 "Атлетико" (М) в реванша

1332
Букайо Сака вкарва скъпоценния гол. Снимка: Ройтерс

"Арсенал" ще играе във втория си финал на Шампионската лига след пауза от 20 г.

В реванша от полуфиналите лидерът в английската Висша лига надви 1:0 "Атлетико" (Мадрид) в Лондон и след 1:1 на испанска земя миналата седмица се класира за решителния за най-ценния европейски клубен трофей мач на 30 май в Будапеща.

Букайо Сака бе точен решително в 44-ата мин. 

През 2006-а "Арсенал" падна 1:2 от "Барселона".

Сега отборът на Михаел Артета чака във финала победителя от "Байерн" - ПСЖ (4:5 в първия мач).

Така "топчиите" държат ръцете си спечелването на двата възможно най-големи трофеи. Във Висшата лига те имат 5 т. аванс пред втория "Манчестър Сити" и може да спечелят титлата на Англия за първи път от 2004 г.

Иначе подобно и на първия мач зрелище тази вечер липсваше, особено на фона на първия мач между ПСЖ и "Байерн".

Букайо Сака вкарва скъпоценния гол. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)