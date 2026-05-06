12,00 ч Тенис, турнир в Рим MAX sport 1
16,30 ч Колоездене, обиколка на Испания (ж) Eurosport 1
17,30 ч Футбол, "Славия" - "Септември" "Диема спорт"
18,00 ч Колоездене, обиколка на Италия (представяне) БНТ 3
20,00 ч Баскетбол, "Жалгирис" - "Фенербахче" MAX sport 2
20,00 ч Футбол, "Спартак" - "Добруджа" "Диема спорт"
21,15 ч Баскетбол, "Панатинайкос" - "Валенсия" MAX sport 4
21,30 ч Волейбол, "Перуджа" - "Чивитанова" MAX sport 3
22,00 ч Футбол, "Байерн" - "Пари СЖ" bTV Action
22,00 ч Тенис, турнир в Рим MAX sport 1
1,00 ч Футбол, "Платенсе" - ""Пенярол" MAX sport 4
3,30 ч Футбол, "Индепендиенте Р" - "Флуминензе" MAX sport 4
4,30 ч NBA, "Сан Антонио" - "Минесота" "Диема спорт" 3