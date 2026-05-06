Европейско светило ще оперира коляното на Тодор Неделев

Капитанът на “Ботев” (Пд) Тодор Неделев ще легне под ножа за операция на скъсана предна кръстна връзка на коляното при д-р Иван Василев, научи “24 часа”.

Европейското светило в областта на ортопедията и травматологията ще извърши интервенцията в сряда или четвъртък в клиниката “Евровита” в комплекс “Царско село” в столицата. В края на 2020 година д-р Василев оперира същото ляво коляно на Неделев.

Сакатлъкът с 33-годишния бивш национал стана още през първото полувреме на градското дерби срещу “Локомотив” в неделя. За възстановяването от подобни операции са необходими между 6 и 8 месеца.