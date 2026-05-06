“Байерн” жегна ПСЖ преди реванша: Ние не зависим от богаташ, който ни диктува какво да правим

В навечерието на чакания от всички интересуващи се от футбол по света полуфинален реванш в Шампионската лига между “Байерн” и ПСЖ от ръководството на германския гранд жегнаха болезнено френските си колеги.

“Изградихме всичко сами и нашата независимост е най-ценният ни актив.

“Байерн” никога не трябва да се превръща в просто футболен бизнес. Ние не сме зависими от голям инвеститор, който да ни диктува решенията”, заяви пред авторитетното френско издание “Екип” президентът на баварците Херберт Хайнер.

Изказването му е директно бъркане в раната (това, естествено, при условие че в ПСЖ, а и сред феновете му я приемат за такава) на парижани, които от 2011 г. са собственост на катарския държавен фонд Qatar Investment Authority. Президент на клуба и съответно управляващ водопада от арабски пари в ПСЖ е Насер ал Хелаифи.

След наистина баснословно наливане на финанси във френския гранд с покупки на Неймар и Килиан Мбапе срещу 222 млн. и 180 млн. евро съответно за “Барселона” и “Монако”, недонесло нищо впечатляващо привличане на мегазвездата Лионел Меси миналата година ПСЖ стигна до лелеяната цел - триумф в Шампионската лига.

“Байерн” от своя страна е антипод на тази схема. Големи пари за трансфери рядко се дават и те никога не нарушават баланса между похарчено и заработено. Освен това както при всички германски клубове (без “Хофенхайм”) и за “Байерн” важи правило, че членовете притежават поне 50% плюс един глас от дружеството, което управлява професионалния клуб, предотвратявайки пълното поемане от външни инвеститори.

Иначе “Байерн” посреща ПСЖ тази вечер с пасив 4:5 от зрелищната първа част на сблъсъка миналата седмица в Париж. Баварците изоставаха с 2:5, но направиха приемлива загубата си и запазиха добра изходна позиция за финала, който е на 30 май в Будапеща.