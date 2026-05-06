Бившият треньор на България Матеус: "Байерн" бие 4:1 ПСЖ

“Байерн” посреща ПСЖ тази вечер в полуфинален реванш от Шампионската лига с пасив 4:5 от зрелищната първа част на сблъсъка миналата седмица в Париж. Баварците изоставаха с 2:5, но направиха приемлива загубата си и запазиха добра изходна позиция за финала.

Бившият национален селекционер на България и легенда на германския и световен футбол Лотар Матеус твърдо вярва, че “Байерн” ще стигне до финала в Будапеща. Нещо повече - бившият ас на баварците даде прогноза, че те ще спечелят с убедителното 4:1 реванша в Мюнхен.

В него ПСЖ ще бъде без един от основните си бранители. Мароканският десен бек Ашраф Хакими е контузен.